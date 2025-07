Fortaleza x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em crise e com técnico novo, Leão do Pici recebe o embalado Esquadrão, que está no G-4, para um Clássico do Nordeste de opostos / Crédito: Jogada 10

A Arena Castelão será o palco de um Clássico do Nordeste de realidades opostas neste sábado (19). O Fortaleza recebe o Bahia às 16h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. O confronto coloca frente a frente uma equipe em crise profunda, na vice-lanterna, contra um adversário que vive grande fase e ocupa uma vaga no G-4. O duelo é marcado por uma grande novidade no time da casa. O técnico Renato Paiva fará sua estreia no comando do Fortaleza com a missão de encerrar um jejum de nove jogos sem vitória. Por outro lado, o Bahia, embalado por três triunfos seguidos no Brasileirão, tenta manter o bom momento na Série A, apesar de vir de um empate desgastante no meio de semana pela Sul-Americana.

Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view) a partir das 16h (de Brasília). Como chega o Fortaleza O Fortaleza chega para o clássico em seu pior momento na temporada, afundado em uma crise técnica e de resultados. A equipe ocupa a vice-lanterna do Brasileirão e não vence há nove jogos. A grande aposta para uma reação imediata é a estreia do técnico Renato Paiva. Ele assume o time com a enorme responsabilidade de dar um novo rumo à campanha. Para sua primeira partida, no entanto, o novo treinador terá que lidar com um departamento médico lotado. Os goleiros João Ricardo e Brenno precisarão passar por cirurgia. Além deles, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, David Luiz e Moisés também estão lesionados. A boa notícia é que o atacante Adam Bareiro, o lateral Weverson e o goleiro Vinicius Silvestre foram regularizados e já podem estrear. Como chega o Bahia O Bahia chega a Fortaleza vivendo uma fase espetacular no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rogério Ceni engatou uma sequência de três vitórias, que a levou à quarta colocação na tabela. O Esquadrão, no entanto, vem de um resultado desgastante no meio da semana. O time apenas empatou em casa com o América de Cali pela Sul-Americana, o que pode impactar a parte física.