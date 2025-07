Flamengo reduz custos do Maracanã e projeta aumento da receita

Rubro-Negro renegocia contratos com serviços prestados para ter ganho extra com o estádio ainda maior nos próximos anos

O Flamengo aumentou seus ganhos no Maracanã com um plano de redução de gastos. Na vitória sobre o São Paulo no último sábado (12), o Rubro-Negro obteve 65% da receita líquida da partida. Desde o início da gestão de Bap, o clube montou o tal plano para ter um respiro nas contas do estádio.

De acordo com o “Uol”, o Flamengo arrecadou R$ 3,1 milhões líquidos da receita total de R$ 4,7 milhões. Além do valor líquido, soma-se o consumo de bebidas e comida no estádio – que aumentou o valor arrecadado para R$ 3,4 milhões.