Estátua de Vini Jr atrai criancas em exposição em São Gonçalo

O torcedor do Flamengo, Vinicios, fez questão de acompanhar de perto a homenangem ao craque, ao lado da esposa Mércia e sua filha Elis. Além disso, citou que o atleta pode subir de produção na Seleção, com a chegada de Ancelotti, e ser decisivo na Copa de 2026.

Depois do lançamento na Marquês de Sapucaí, a estátua de cera de Vini Jr, idealizada pelo tradicional Museu Madame Tussauds, ficará em exposição no Shopping Partage, em São Gonçalo, desta sexta-feira (18) até domingo (21). Esse, aliás, foi um dos pedidos do camisa 7 do Real Madrid e da Seleção Brasileira, visto nasceu na cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Neste primeiro dia de exposição, muitas criancas pararam para tirar foto, com sorriso e camisas da Deleção e do Flamengo. Entre eles, está o jovem vascaíno Enzo, de sete anos, que ao lado da mãe Laíla, destacou que Vini é seu maior ídolo, melhor até que Cristiano Ronaldo.

“Ancelotti, pode montar um esquema que tenha mais opções ao lado do Vini no ataque. Antes, ele tentava resolver tudo sozinho e agora pode ter um coletivo mais organizado para subir de produção. A esperança é o time crescer para que ele possa ser a grande esperança na frente” completou.

Em seguida, no próximo domingo (21), a imagem, assim, partirá para a unidade de Nova York do museu, onde ficará definitivamente. Vinicius é o nono brasileiro a ser homenageado pelo Madame Tussauds, juntamente com Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Ayrton Senna, Anitta, e as modelos Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.

Celebração na Marquês de Sapucaí

Na quinta-feira (17), o jogador, revelado nas divisões de base do Flamengo, esteve no evento no Sambódromo e falou sobre a emoção de se tornar estátua e ter seus traços eternizados. A celebração, aliás, contou com a apresentação do ator Rafael Zulu e um show do cantor L7nnon.

“Feliz por estar aqui com família, amigos… É importante ver que os nossos estão vencendo e seguindo firme. É a primeira vez que uma estátua dessa é revelada no Brasil. Sempre sonhei… fico feliz de poder chegar aqui e ganhar a minha estátua com as pessoas que me querem ver bem”, disse.