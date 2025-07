Dudu é punido com seis jogos de suspensão e multa por ofensas a Leila Pereira

O atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a seis jogos de suspensão e ao pagamento de multa de R$ 90 mil por ofensas publicadas contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em janeiro deste ano. A decisão foi unânime entre os membros da 5ª Comissão Disciplinar, em sessão realizada nesta sexta-feira (19), no Rio de Janeiro.

Aliás, a pena tem cumprimento imediato, o que afasta Dudu da partida contra o Palmeiras, marcada para este domingo (20/7), às 17h30, pelo Campeonato Brasileiro. A denúncia foi feita com base no Artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atos discriminatórios ou ultrajantes por razão de sexo, raça, origem, idade ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. A infração foi classificada pelo Procurador Ronald Barbosa Filho como "gravíssima". A relatora do caso, Renata Baldez, sugeriu a pena de seis jogos e multa de R$ 60 mil, acompanhada pelos auditores Ramon Rocha e Raoni Vita. Já o presidente da comissão, Paulo Ceo, propôs o aumento da multa para R$ 90 mil, argumentando com base no alto patamar salarial do jogador, valor que acabou prevalecendo. Sessão teve depoimento de Leila e ausência de Dudu Além disso, a sessão contou com a participação da própria Leila Pereira, representantes da União Brasileira de Mulheres, responsável por protocolar a denúncia, e dos advogados Carlos Nicodemos (representando a UBM) e José Eduardo Coelho Branco Junqueira Ferraz, defensor de Dudu.

Em contrapartida, o jogador não compareceu ao julgamento, alegando estar com o elenco do Atlético-MG em viagem à Colômbia, onde a equipe enfrentou o Bucaramanga na última quinta-feira (17/7), pela Copa Sul-Americana. Aliás, em seu lugar, acabou sendo exibido um vídeo com pedido de desculpas. “Queria pedir desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pela minha fala. Tenho esposa, filha mulher, e prezo muito pelo respeito a todas elas. Infelizmente, não pude comparecer por questões profissionais”, declarou Dudu na gravação. Leila volta a criticar jogador Durante seu depoimento, Leila Pereira voltou a criticar duramente o atacante e o classificou como covarde por não ter comparecido presencialmente ao julgamento.

“Que esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido no teleprompter. Devia estar aqui, vem encarar uma mulher. Mas não, é muito mais confortável ler lá no TP o que tem que dizer. Eles são covardes. Gostam de agredir no privado, no máximo nas redes sociais, onde estão protegidos pela distância”, afirmou a dirigente. Além disso, Leila ainda questionou a diferença de tratamento que ela recebeu da opinião pública em relação a outras figuras do futebol, como Filipe Luís, quando este criticou publicamente o atacante Pedro, do Flamengo. “Quando é uma mulher que se rebela, que critica, é ‘mimimi’. Quando é um homem, é liderança. Isso diz tudo”, completou.

Relembre o caso A crise entre Dudu e Leila começou com a tentativa de transferência do jogador ao Cruzeiro, no fim de 2023. O acordo acabou desfeito e o atacante acabou deixando o Palmeiras meses depois. Na ocasião, Dudu publicou nas redes sociais uma mensagem atacando a presidente: “Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”, escreveu o atacante, marcando o perfil da dirigente. A postagem gerou ampla repercussão e foi o estopim da denúncia feita pela União Brasileira de Mulheres ao STJD.