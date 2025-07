Dorival projeta primeiro Majestoso à frente do Corinthians: ‘Nos trará dificuldades’

Treinador enfrentará o ex-clube pela primeira vez desde que chegou no Timão e espera dificuldades para o confronto no Morumbis

Dorival Júnior terá uma experiência inédita pelo Corinthians e em sua carreira na noite deste sábado (19). Pela primeira vez, o treinador estará do lado alvinegro do clássico Majestoso contra o São Paulo, que acontece no Morumbis.

O treinador, que chega de vitória contra o Ceará fora de casa na última rodada, apontou que a equipe tem que seguir aquilo que produziu em Fortaleza para conseguir o resultado no clássico. Dorival espera que o clássico traga muitas dificuldades e seja um jogo complicado.