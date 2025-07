Diretores do Lyon tentam tirar Textor do Botafogo; entenda

Parte francesa da Eagle, liderada por Michele Kang, quer cortar todos os laços com o americano, que vai criar nova empresa e se separar do clube

Os novos controladores do Lyon tentaram tirar John Textor do comando de todos os clubes da Eagle Football Holdings, o que inclui o Botafogo. No entanto, o clube social do Alvinegro demonstrou apoio ao americano e frustrou a tentativa. No momento, não há risco do americano deixar o comando do clube carioca. A informação é do “ge”.

Assim, Textor agora se movimenta para criar uma empresa nas Ilhas Cayman com Botafogo, RWDM Brussels (antigo RWD Molenbeek) e o FC Flórida. A nova empresa terá o mesmo nome do braço já existente na holding. O Eagle Football Group (EFG), antes chamado de OL Groupe, é o responsável por controlar as operações do dia a dia do Lyon.