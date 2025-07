Coritiba x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder e embalado por vitória fora, o Coxa defende a ponta contra o Papão, que sonha em surpreender para invadir o G-4 da Série B / Crédito: Jogada 10

A 17ª rodada da Série B reserva um confronto direto na parte de cima da tabela. Neste sábado (19), o Coritiba recebe o Paysandu às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira. O Coxa chega embalado para defender a liderança isolada da competição. Enquanto isso, o Papão, em décimo oitavo lugar, quer surpreender o líder para fugir de vez na zona de rebaixamento. O duelo, portanto, coloca frente a frente a força do líder do campeonato contra um time que busca se afirmar no G-4. Para o Coritiba, vencer em casa significa consolidar ainda mais sua posição no topo da tabela. Já para o Paysandu, um resultado positivo no Couto Pereira seria uma afirmação de suas ambições de acesso e poderia colocar o time entre os quatro primeiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida entre Coritiba e Paysandu, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 18h30. Como chega o Coritiba O Coritiba chega para a partida no auge de sua forma e com o status de grande força do campeonato. A equipe defende uma longa invencibilidade de nove jogos, com sete vitórias neste período. Além disso, vem de um resultado que impõe respeito: uma vitória fora de casa sobre o CRB, o que consolidou ainda mais sua confiança para jogar diante de sua torcida. Para este confronto, o técnico Mozart tem um cenário extremamente favorável. Apesar de não poder contar com o zagueiro Maicon, que está suspenso, o treinador ganha o retorno de três jogadores importantes. O lateral Bruno Melo, o volante Filipe Machado e o atacante Lucas Ronier voltam de suspensão e devem reassumir a titularidade, deixando o time ainda mais forte. Como chega o Paysandu O Paysandu também chega a Curitiba em um bom momento e confiante em sua capacidade de competir. A equipe está invicta há cinco partidas sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, com três vitórias e dois empates. O time paraense, contudo, busca voltar a vencer após duas igualdades seguidas e sabe que precisa de um grande resultado para se firmar no G-4.