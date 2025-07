Contratação do Botafogo faz influencer ironizar rivais: ‘Vai ter gente urrando’

Após a venda de Gregore para o time de Arthur Jorge, Glorioso age rápido no mercado e já fecha com peça de reposição

Certezas postou um vídeo nas redes sociais e, de forma pejorativa, citou que vão voltar a debater o estabelecimento do Fair Play Financeiro. O influenciador argumenta que haverá cobranças pela instituição de leis depois do Botafogo contratar Danilo. Inclusive, o produtor de conteúdo teve como alvo o Palmeiras, clube que revelou o volante em suas categorias de base.

A chegada do meio-campista Danilo ao Botafogo causou empolgação no influenciador Pedro Certezas. O volante, de 24 anos, estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e a contratação fez o produtor de conteúdo ter atitudes provocativas. Assim, o torcedor do Alvinegro, que participa de programas da “TNT Sports”, ironizou eventuais reclamações dos rivais.

“O que vai ter de gente urrando, pedindo pelo Fair Play financeiro é uma loucura (risos). O Botafogo contratou o Danilo. Não sou muito de ver jogos de outros clubes, mas quando via esse jogador pelo Palmeiras, eu achava uma loucura, ele é bizarro da bola. O Botafogo vendeu o Gregore e veio um rapaz mais novo e melhor. Agora, o que tem de palmeirense malucou por conta disso. Traição, como que não volta para o Palmeiras, como reforça um rival. Meu irmão, é Danilo no Botafogo, é o Fair Play”, frisou Pedro.

Substituto de Gregore no Botafogo

O jogador decidiu retornar ao futebol brasileiro depois de duas temporadas no Nottingham Forest. Ele não teve êxito em construir no time inglês o mesmo destaque que conseguiu em seu período no Alviverde. No período em que esteve na Premier League, Danilo entrou em campo 62 vezes, marcou seis gols e deu quatro assistências. Em agosto do ano passado, aliás, ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo na estreia da sua equipe na última edição do Campeonato Inglês. O seu retorno aos gramados ocorreu depois de quase cinco meses, em janeiro de 2025.

A expectativa é de que o meio-campista desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias para fazer os exames médicos. O Botafogo ainda vai anunciar a data para a apresentação do jogador. Inclusive, o Glorioso fechou a sua contratação para repor a saída de Gregore. O ex-camisa 26 transferiu-se para o Al-Rayyan, do Qatar, atual clube do técnico português Arthur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores com a equipe carioca.