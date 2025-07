Com gol de Nicolas, Criciúma surpreende o Atlético-GO fora de casa e sobe na Série B

Atacante marca de cabeça no segundo tempo e garante a vitória por 1 a 0 no Accioly; resultado frustra o Dragão e impulsiona o Tigre na tabela

O Criciúma conquistou uma vitória muito importante na Série B do Brasileirão. A equipe catarinense venceu o Atlético-GO por 1 a 0, nesta sexta-feira (18). O único gol da partida, disputada no estádio Antônio Accioly, foi marcado pelo centroavante Nicolas. O resultado, portanto, frustra os planos do time da casa de se aproximar do G-4. Em contrapartida, o Criciúma ganha posições e sobe na tabela.

O jogo

O primeiro tempo do jogo foi bastante movimentado, mas também muito equilibrado. Contudo, as duas equipes criaram poucas chances claras de perigo real. O Atlético-GO, por exemplo, assustou em um chute de longe de William Maranhão. Já o Criciúma levou perigo com Jhonata Robert, que finalizou na rede pelo lado de fora.