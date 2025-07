Botafogo vislumbra novo estádio com 40 mil lugares: ‘Casa de classe mundial’

Segundo o site “ge”, Textor negocia com a Prefeitura para erguer o novo estádio na região na Zona Oeste do Rio de Janeiro, região da Barra Olímpica. O sócio majoritário da SAF do Botafogo assegura que conta com capital para construir o estádio e acredita em desfecho positivo.

O Botafogo trabalha para construir um estádio para 40 mil pessoas. A nova casa do Mais Tradicional foi mencionada, então, na carta em defesa a John Textor , nesta sexta-feira (18), por membros da diretoria da SAF. O documento foi enviado aos executivos da Eagle Holding Football após uma investida dos acionistas da empresa para tirar o Godfather do comando do Glorioso .

“Uma das peças mais ambiciosas desse futuro é o novo Estádio do Botafogo, projetado para receber 40.000 torcedores. Não é qualquer estádio, é uma casa de classe mundial, uma das mais modernas e avançadas do planeta. Um estádio vibrante, com as arquibancadas próximas ao campo. Você consegue imaginar o som alto da nossa torcida? Um lugar construído não apenas para o futebol, mas para orgulho, identidade e pertencimento. Um espaço onde gerações de torcedores: pais, filhos, netos, se reunirão e sentirão o verdadeiramente significa vestir preto e branco. Este não será apenas mais um estádio. Será uma declaração. Uma promessa cumprida”, afirma trecho do documento.

E o estádio atual do Botafogo?

Atualmente, o Glorioso tem a concessão do Estádio Nilton Santos até 2051. Mesmo com a nova arena na Zona Oeste, a ideia do clube é não deixar o Colosso do Subúrbio. Textor tentou, também, realizar mudanças no Niltão. A ideia do big boss era aproximar as arquibancadas do campo, com a retirada da pista olímpica. O poder público, contudo, vetou. Já a nova arena, de acordo com o texto do Glorioso, vai satisfazer esta demanda do magnata norte-americano.

