Botafogo encaminha contratação de Danilo, ex-Palmeiras e atual Nottingham Forest

O Botafogo está muito perto de anunciar um reforço de peso para a temporada. O clube encaminhou a contratação do volante Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra. As informações, publicadas pelo ge, indicam um acordo próximo de 22 milhões de euros (R$ 142 milhões). Após as conversas avançarem nesta quinta-feira (17), restam apenas detalhes finais para o anúncio. O ex-palmeirense, inclusive, superou uma relutância inicial para fechar o acordo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma mudança importante na estrutura do negócio destravou a negociação. O contrato de Danilo, inicialmente, teria uma possível ligação com o Lyon, da França, outro clube da Eagle Football, rede multiclubes dde Textor. O gigante francês, no entanto, sofreu punições e ficou com o orçamento limitado. A operação, assim, passou a ser de forma totalmente exclusiva com o Botafogo.

O volante, revelado pelo Palmeiras, tinha uma certa relutância no início. A sua forte identificação com o clube rival era vista como um obstáculo. Contudo, a diretoria do Botafogo conversou diretamente com o jogador. O fato de o vínculo ser 100% com o time carioca, por exemplo, ajudou muito a convencê-lo.

A contratação de Danilo, em resumo, é uma resposta rápida do Botafogo no mercado. A diretoria agiu com força, especialmente após a recente saída do também volante Gregore. O jogador de 24 anos, portanto, chega ao Rio com grande status. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.