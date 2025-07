Botafogo anuncia a contratação de Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As conversas avançaram nos últimos dias e restavam apenas alguns detalhes para o anúncio. O jogador chega como reposição para a saída de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Qatar, com o pagamento da multa rescisória de US$ 7 milhões (cerca de R$38,9 milhões, na cotação atual).

“Craque, jovem, multicampeão e novo pitbull do Clube Mais Tradicional! Bem-vindo, Danilo!”, publicou o Botafogo.

Carreira do novo reforço

Com a camisa do Alviverde, o atleta conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Recopa Sul-Americana e o bicampeonato da Libertadores. Em 2022, chamou a atenção por suas boas atuações e figurou entre os convocados para a Seleção Brasileira.