Barcelona recua por Luis Díaz diante de oferta milionária do Bayern

O Barcelona tem interesse na contratação de Luis Díaz, mas não pretende entrar em disputa com o Bayern de Munique, que já ofereceu mais de 67 milhões de euros (R$ 428,8 milhões) pelo atacante do Liverpool e pode aumentar a oferta. De acordo com a imprensa local, o clube catalão mantém o limite de 60 milhões de euros (R$ 384 milhões) para tentar a contratação e já admite que dificilmente poderá competir com os valores propostos pelos alemães.

