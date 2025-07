Arsenal anuncia Madueke, campeão do Mundo com o Chelsea

Nesta sexta-feira (18), a diretoria do Arsenal confirmou a contratação do atacante Noni Madueke. Nascido em Londres, ele deixa o Chelsea para reforçar os Gunners após a conquista do Mundial de Clubes. Assim, aos 23 anos, chega para ocupar um setor que tem sido problemático para o técnico Mikel Arteta nos últimos dois anos.