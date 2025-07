Arias se despede do Fluminense sob aplausos da torcida no Maracanã

Ídolo da torcida, Jhon Arias encerrou sua passagem pelo Fluminense, nesta quinta-feira (17), no revés por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão. Assim, com a venda para o Wolverhampton, da Inglaterra, o colombiano fez sua última partida e após o apito final acenou para os tricolores, sob muitos aplausos no Rio de Janeiro.

Os telões do estádio também homenagearam o jogador, que saiu do Independiente Santa Fe para fazer história com a camisa tricolor e conquistar títulos importantes. Entre eles, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Parte da torcida também xingou o presidente Mário Bittencourt por causa da venda.