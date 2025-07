Argentina usa a cabeça e vence de virada o Chile na Copa América feminina

Na noite desta sexta-feira (18/7) no Estádio Banco Guayaquil, a Argentina venceu o Chile, de virada, por 2 a 1. O jogo foi pela 3ª rodada do Grupo A da Copa América feminina. As chilenas saíram na frente com Pardo, no primeiro tempo. Porém, depois de muito martelar, as Hermanas empataram com Falfán, de cabeça, aos 31 do segundo tempo. Enfim, aos 45, a zagueira e capitã Cometti, também de cabeça, fez o gol da virada

Depois disso, embora o Chile atacasse com algum perigo, era da Argentina o domínio e as chances mais claras. Contudo, o empate veio apenas aos 31 minutos da etapa final, quando Falfan escorou cruzamento da direita e colocou 1 a 1 no placar. No fim, aos 45 minutos, veio a virada. Uma falta cobrada da direita em chuveirinho para a área foi na cabeça da zagueira Cometti que ganhou de Saez no alto e testou para fazer o gol da vitória.

Um erro argentino gerou o gol do Chile aos dez minutos do primeiro tempo. A goleira chilena Canales deu um chutão para a frente. Soriano cabeceou mal para trás, a zagueira Sofia Domínguez entrou para tirar, e chutou em cima de Araya. Assim, a bola ficou livre para Pardo, que entrou livre pela esquerda, entrou na área e mandou uma bomba para fazer 1 a 0.

Este resultado leva a Argentina à liderança, com seis pontos. Uruguai e Equador estão com 4 pontos e o Chile vem a seguir, com três. O Peru, é o lanterna, com zero.

Uruguaias vencem a primeira

No primeiro jogo do dia, o Uruguai venceu o Peru por 1 a 0, gol de Belén Aquino. As uruguaias foram muito superiores, principalmente no segundo tempo. Foi nesta etapa que criou melhores chances e teve um gol anulado. Mas chegou ao gol quando o Peru perdeu a bola perto da área e Belén Aquino bateu sem chance para a goleira peruana Sánchez. Pouco depois, a Celeste quase ampliou. Pizarro foi derrubada na área. Pênalti que Belén Aquino cobrou no travessão. Com esta vitória o Uruguai foi aos 4 pontos. Mas as peruanas estão em último, com zero.

Grupo B da Copa América

Neste sábado rolam os jogos da 3ª rodada do Grupo B, ambos no estádio Chilogallo, em Quito. Às 18h, de Brasília, jogam Venezuela x Bolívia. Já às 21h, o duelo é entre Colômbia e Paraguai. O Brasil lidera com seis pontos. Em seguida vem o Paraguai, com 3 (e menos 1 jogo). Colômbia (menos um jogo) e Venezuela têm um, e a Bolívia, zero.

Regulamento

A primeira fase tem cinco seleções em dois grupos e as duas primeiras vão às semifinais. A campeã e a vice se classificam para os Jogos Olímpicos de 2026. Mas as seleções em terceiro, quarto e quinto jogam o Pan-Americano, que será no Peru. Caso a seleção peruana fique nos cinco primeiros lugares, a sexta colocada também vai ao Pan.