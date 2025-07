Arábia Saudita prepara nova regra que pode agitar o mercado da bola

Mudança deve entrar em vigor em agosto e promete transformar o cenário de contratações no país

A liga e a federação de futebol da Arábia Saudita estudam uma mudança importante nas regras que pode impactar diretamente o mercado de transferências: o aumento do número de jogadores estrangeiros por equipe, de 8 para 10. Pelo novo formato, até oito jogadores estrangeiros poderiam atuar como titulares, enquanto os outros dois ficariam no banco à disposição do técnico durante a partida.

LEIA MAIS: Reforma do Bernabéu dobra de custo e já ultrapassa R$ 8,3 bilhões