Alvo do Botafogo, Gonçalo Borges acerta com o Feyenoord, da Holanda

Alvo do Botafogo nesta janela de transferência, Gonçalo Borges preferiu permanecer no futebol europeu e não será reforço do clube carioca. Afinal, o atacante do Porto aceitou uma proposta do Feyenoord, da Holanda, com o intuito de ficar mais próximo da família em sua primeira experiência longe de Portugal. A informação é do jornal português ‘O Jogo’.

O Botafogo até chegou a um acordo financeiro com o clube português, entretanto a negociação não ocorreu por opção do próprio jogador e de seu estafe.