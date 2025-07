Al-Nassr acerta com primeiro reforço da era Jorge Jesus

O Al-Nassr acertou a contratação de seu primeiro grande reforço na era Jorge Jesus. O clube saudita fechou um acordo com o Feyenoord para contratar o zagueiro David Hancko em definitivo. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a negociação foi concluída por 33 milhões de euros (R$ 211,2 milhões), com a possibilidade de mais alguns milhões em bônus. Hancko assinou contrato por três temporadas, até junho de 2028.

O defensor eslovaco de 27 anos também pode atuar como lateral-esquerdo. Ele chega para reforçar um setor do Al-Nassr que já conta com Laporte e Simakan, este último com capacidade para jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Laporte, no entanto, pode estar de saída nesta janela e existe a especulação de um possível retorno ao Athletic Bilbao, o que abriria espaço para Hancko assumir a vaga.