20 anos do tri do São Paulo: premiação da Libertadores cresce mais de 25 vezes no período

Terceiro título do Tricolor na principal competição da América do Sul completou duas décadas no dia 14 de julho

“O aumento da premiação da Libertadores, nos últimos 20 anos, aconteceu por conta de uma melhor organização por parte do torneio. Distribuída ao longo de todo o ano, não acontecendo mais em datas Fifa, esta mudança valorizou ainda mais a competição, uma vez que os times podem contar com os principais jogadores e sem preocupação de sofrer possíveis desfalques. São fatores que aumentam o interesse do público e, consequentemente, proporcionam um retorno financeiro aos clubes e maior visibilidade para patrocinadores e parceiros”, diz Rene Salviano, CEO da empresa Heatmap.

“O crescimento da competição nos últimos 20 anos contou também com um aumento de patrocínios. O mercado sul-americano passou a ser mais movimentado, acompanhado de uma reformulação feita pela Conmebol ao produto desde a transmissão até a captação de recursos, o que impacta diretamente na premiação ao campeão. Atualmente, a Libertadores tem dez patrocinadores, outro fator preponderante”, diz Ricardo Rosada, fundador da consultoria brmkt.code.

Conmebol vem evoluindo com premiação da Libertadores

De acordo com dados da Conmebol, a entidade demonstrou uma evolução em termos de arrecadação a partir de 2019. No período, foram arrecadados 1,4 bilhão de dólares. O crescimento foi de 211,1 milhões de dólares em 2019 para 292,975 milhões de dólares em 2024. Patrocinam a Libertadores atualmente as seguintes marcas: Amstel, Sportingbet, Coca-Cola, Crypto.com, EA Sports, Hyundai, Mastercard, Mapfre, Mercado Livre e TCL.

“Nos últimos anos, a Conmebol proporcionou uma melhor comercialização do produto em si. A adoção da final única, a partir de 2019, fez com que a organização pudesse alcançar diversos mercados, inclusive com a realização da partida em um horário que permite a exibição do evento na Europa, por exemplo. Além disso, também impactou o turismo no continente, que passou a ser mais valorizado”, diz Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência que é parceira da Conmebol.