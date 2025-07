William Arão contém euforia no Santos após vitória: ‘Não somos os melhores agora’

Depois do triunfo sobre o líder Flamengo, volante prega calma, pede evolução 'passo a passo' e já foca no duelo contra o Mirassol

Um dia após a grande vitória sobre o Flamengo, o tom no Santos é de total cautela. O volante Willian Arão, que inclusive estreou pelo clube, buscou conter a euforia. Em entrevista nesta quinta-feira (17), ele pregou foco no processo de evolução da equipe. Para o jogador, o time não pode se iludir com um único bom resultado. O pensamento, portanto, já está no próximo jogo contra o Mirassol.

O jogador, que treinou normalmente em campo com os reservas, pediu equilíbrio ao elenco. Ele acredita que a equipe precisa manter os pés no chão após o grande resultado.