Thiago Mendes cita ligação de Diniz e projeto do Vasco: ‘Fundamentais para minha volta’

Único reforço do Vasco, até o momento, neste segundo semestre, Thiago Mendes se apresentou, de forma oficial, nesta sexta-feira (17). Assim, o volante, de 33 anos, recebeu a camisa das mãos do diretor de futebol Admar Lopes e afirmou que aceitou a proposta após uma conversa com o técnico Fernando Diniz sobre o projeto do clube.

“Primeiramente, eu tive um desgaste no Qatar com o presidente. Por isso que não tive muitos jogos. Afinal, me prometeram várias coisas, não cumpriram. Então, eu acho que houve um encerramento do ciclo no Qatar. Eu acho que agora é trabalhar firme. Como o Diniz tinha me ligado, falando do projeto que o Vasco tinha, cheguei com a cabeça tranquila no Vasco e espero trabalhar para estar logo à disposição da equipe”, disse o atleta, que assinou com o clube até dezembro de 2027.