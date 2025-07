Sport acionará o MPPE para investigar invasão e ameaças no CT

O Sport Recife vai solicitar ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) a instauração de um inquérito para apurar os crimes cometidos durante a invasão ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, ocorrida na última quarta-feira (16/7). Cerca de 50 torcedores, membros de uma uniformizada do clube, invadiram o CT e ameaçaram atletas, gerando um novo capítulo de tensão entre torcida e elenco rubro-negro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O clube vai representar para o Ministério Público instaurar inquérito e apurar os crimes cometidos: ameaça, invasão, dano. Tudo isso será apurado. O clube pretende ir até as últimas consequências”, afirmou Eduardo Rigueira, presidente do Conselho Deliberativo do Sport.

Apesar da gravidade da situação, até a manhã desta quinta-feira o clube ainda não havia registrado Boletim de Ocorrência. Contudo, segundo Rigueira, o departamento jurídico estava em fase de coleta de informações e identificação dos autores do ataque.

“Estamos buscando a identificação das pessoas que estavam presentes, das pessoas que não estavam, mas estimularam a invasão… Há uma série de fatos que ainda precisam ser apurados”, explicou.