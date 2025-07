Snoop Dogg se torna co-proprietário do Swansea City

O rapper norte-americano Snoop Dogg agora faz parte do grupo de proprietários do Swansea City, clube galês que disputa a segunda divisão do futebol inglês (Championship). O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (17), marcando a estreia do artista de 53 anos no mundo da gestão esportiva.

