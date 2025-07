Seguem apaixonados! Romário tem jantar romântico com namorada de 22 anos

Dessa forma, na imagem é possível ver os dois – que vivem um relacionamento discreto – bem juntinhos, com roupas de frio e também uma taça de vinho na mesa.

Próximo de completar um ano de namoro, o ex-jogador e atual senador Romário , e sua namorada, Alycia Gomes, de 22 anos, seguem apaixonados. O casal curtiu um jantar romântico em um restaurante no Rio e usou as redes sociais para registrar o momento.

Romário e Alycia estão juntos desde setembro do ano passado. E, apesar do relacionamento mais reservado, o ex-jogador aparece nos poucos registros compartilhados pela jovem nas redes sociais. Aliás, em uma das fotos postada por ela, o Baixinho reagiu com um coração vermelho, em outra, parabeniza a mãe da estudante pelo aniversário “Parabéns sogrinha”.

Segundo o Extra, eles começaram a se relacionar durante a última campanha eleitoral do ex-jogador, quando ele subiu em vários palanques na Baixada Fluminense, onde ela mora. A primeira aparição dos dois foi no Rock in Rio, em outubro.

Nesse ano, Romário fez uma festa para comemorar o aniversário da amada em sua mansão, e também comemorou o seu aniversário na residência, onde o casal permaneceu a maior parte juntos. Eles também fizeram uma viagem recente à Grécia, onde compartilharam alguns momentos nas redes sociais.