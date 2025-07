PSG anuncia contratação de goleiro com passagem por Palmeiras e São Paulo

O PSG anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Renato Marín, de 19 anos. Com nacionalidade brasileira e italiana, ele assinou contrato com o clube francês até 2030.

Antes de chegar ao futebol europeu, Renato teve passagem pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras. Em 2020, se mudou para a Itália com a família e passou a defender as divisões de base da Roma. Na temporada 2022/23, foi campeão italiano sub-17, e no ano seguinte disputou 39 partidas pelo time sub-19, sendo 13 delas sem sofrer gols. No início de 2024, chegou a ser relacionado pela primeira vez para um jogo do time principal, contra a Atalanta, mas não chegou a entrar em campo.