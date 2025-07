Neymar defende Danilo de ofensas da torcida do Santos: ‘Respeita, p…’

Camisa 10 do Peixe interveio em defesa do ex-companheiro de clube e Seleção durante vitória sobre o Flamengo

Durante a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo , na noite da última quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, um episódio fora das quatro linhas chamou atenção: Neymar saiu em defesa do lateral-direito Danilo, do time adversário, após o jogador rubro-negro ser hostilizado por torcedores santistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A situação ocorreu quando a partida estava paralisada e ambos os jogadores estavam próximos à lateral do campo, perto da arquibancada. Nesse momento, alguns torcedores do Santos começaram a vaiar e xingar Danilo, que atuou pelo clube entre 2010 e 2011, mas decidiu seguir carreira fora do país e, mais recentemente, acertou com o Flamengo após o retorno ao futebol brasileiro.

As críticas incluíram gritos de “mercenário”, em referência à escolha do lateral de vestir a camisa do Rubro-Negro em vez de retornar ao clube da Vila. Neymar, incomodado com os ataques ao amigo e ex-companheiro de Santos e Seleção Brasileira, não se calou.

“Ei, ei, c… não. Respeita, p…”, disparou Neymar, pedindo respeito à história de Danilo no clube.