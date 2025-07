Napoli anuncia segundo reforço de peso após De Bruyne

O atacante holandês, de 26 anos, assinou contrato por cinco temporadas, com vínculo até junho de 2031. Ele já foi chamado pelo técnico Antonio Conte para a pré-temporada, diferentemente de Victor Osimhen, que não se apresentou e quer deixar o Napoli.

Noa is proud to be one of us! ✨

