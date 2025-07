Museu de cera lança estátua de Vini Jr no Rio de Janeiro

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr recebeu uma homenagem do tradicional Museu Madame Tussauds, famoso por retratar personalidades em estátuas de cera. O craque, que acaba de “virar” escultura, participou do evento de lançamento da obra, nesta quinta-feira (17), no Sambódromo, no Rio de Janeiro.

“Feliz por estar aqui com família, amigos… É importante ver que os nossos estão vencendo e seguindo firme. É a primeira vez que uma estátua dessa é revelada no Brasil. Sempre sonhei… fico feliz de poder chegar aqui e ganhar a minha estátua com as pessoas que me querem ver bem”, disse Vini Jr.