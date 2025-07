Léo Ortiz, do Flamengo, sente desconforto e vira dúvida para o Fla-Flu

Zagueiro deixa o campo no intervalo do duelo com o Santos, com desconforto na região glútea e será reavaliado nos próximos dias / Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode ter mais um desfalque importante para o clássico com o Fluminense, que ocorre no próximo domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Trata-se do zagueiro Léo Ortiz, que sentiu um desconforto na região glútea e teve que deixar o gramado no intervalo do confronto com o Santos, na Vila Belmiro, pela 14º rodada do Brasileirão. Dessa forma, o clube irá reavaliar o defensor nos próximos dias para saber se estará apto a estar em campo no primeiro clássico após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.