Juanfer Quintero está, oficialmente, de volta ao River Plate

A espera para o retorno do meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero, por parte do River Plate, acabou. Através de seus canais oficiais, o clube de Buenos Aires anunciou a chegada do atleta de 32 anos de idade.

Para viabilizar a terceira passagem do atleta no Millonario, o clube investiu a quantia de 2,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões, na cotação atual) pagos diretamente ao atleta. Isso porque, no processo de retorno, Quintero conseguiu se desvincular do América de Cali em razão das dificuldades financeiras que o clube colombiano teria para seguir arcando com seus vencimentos.