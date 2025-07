Jogadores desistem de assinar com Sport após invasão ao CT

Durante a invasão, torcedores agrediram alguns jogadores verbal e fisicamente, entre eles, o atacante Pablo. As imagens do episódio ganharam repercussão e causaram o encerramento das negociações.

A invasão da torcida organizada do Sport ao CT do clube , na última quarta-feira (16), trouxe consequências negativas para o time e, principalmente, para a diretoria, que negociava a chegada de dois reforços. Após a confusão, os atletas desistiram de assinar com o Leão da Ilha.

Dessa maneira, um dos nomes envolvidos nas conversas era o atacante Matías Perello. O argentino, de 23 anos, defende o Central Córdoba e disputou a Libertadores no mesmo grupo do Flamengo. Nesta temporada, ele soma 22 jogos, com dois gols e quatro assistências. O outro atleta, que não teve o nome revelado, atua na defesa.

Os empresários de ambos ligaram para o Sport e confirmaram que a desistência ocorreu por causa da invasão da uniformizada. Com isso, a diretoria do clube volta ao mercado em busca de novos reforços.

Dentro de campo, o Sport ainda não venceu na Série A e ocupa a lanterna da competição, com apenas três pontos em 12 jogos. Aliás, perdeu nove e empatou três. Sobre a invasão, a diretoria prometeu tomar as medidas cabíveis e prestar apoio aos jogadores do elenco.