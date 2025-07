Internacional anuncia a contratação do volante Richard

Jogador acumula passagens por grandes clubes no futebol brasileiro e também polêmicas. Ele acertou com o Colorado até dezembro de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Internacional divulgou, de forma inesperada, a contratação do meio-campo Richard, com passagens por diversos grandes clubes brasileiros. O jogador assinou com o Colorado até dezembro de 2026. Ele esteve no Alanyaspor, da Turquia, por dois anos. Richard chega ao Inter para preencher uma lacuna desde a venda de Rômulo ao Tigres, do México, no começo do ano. Solucionar a carência, aliás, tornou-se mais urgente depois da lesão no joelho direito de Fernando. Devido ao problema, o camisa 5 deve ficar longe dos gramados em tratamento entre quatro a cinco meses.

Por sinal, o volante é segundo reforço do Internacional na janela do meio de ano. Antes dele, o clube gaúcho anunciou o lateral-direito Alan Benítez, após fechar um pré-contrato. O paraguaio terminou seu vínculo com o Cerro Porteño e, então, concluiu a sua transferência para o Colorado. "Equipe tão grandiosa quanto o Internacional Por meio de sua assessoria de imprensa, Richard comemorou o seu retorno ao futebol brasileiro. "Estou muito feliz de poder retornar ao meu país, ainda mais para uma equipe tão grandiosa quanto o Internacional. Um clube de muita história e tradição, um dos maiores do Brasil. Esse período que passei na Europa irá me ajudar demais neste retorno, com mais experiência e bagagem", detalhou o meio-campista. Richard iniciou a sua carreira nas categorias de base do Monte Azul e Comercial, ambos de São Paulo. Posteriormente, ele se profissionalizou pelo Atlético Sorocaba e, em 2016, passou a defender o Fluminense. Ele também atuou por Corinthians, Vasco, Athletico, Ceará e Cruzeiro, respectivamente.

Episódios polêmicos na carreira O volante também soma algumas polêmicas em sua carreira, como o fato de ter sido dispensado do Furacão depois de um suposto ato de indisciplina. De acordo com o clube paranaense, na ocasião, o jogador solicitou substituição no intervalo de um duelo contra o Tricolor das Laranjeiras. Em seguida, ele deixou o estádio antes de o jogo acabar, tendo a ciência de que poderia ter que fazer o exame antidoping. Na oportunidade, Richard foi escolhido em sorteio. Assim, teve que retornar ao estádio. Após o episódio, o atleta se manifestou através de um comunicado. Deste modo, relatou à comissão que estava com náusea e tontura e pediu para ir ao hospital. Inclusive, segundo o seu depoimento, o aval veio do supervisor de futebol. Ao mesmo tempo, considerou como drástica a decisão do presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, em pedir a sua dispensa.