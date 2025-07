Gui Negão estreia como titular e agrada Dorival : ‘Importunou a todo momento’

O jovem Gui Negão, de apenas 18 anos, foi a principal surpresa na escalação do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (16/7), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro jogo como titular, o atacante ficou em campo durante os 90 minutos e teve participação importante no plano tático da equipe no Castelão, mesmo sem envolvimento direto no gol da vitória, marcado por Talles Magno.