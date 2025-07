Fluminense x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Tricolor retorna ao calendário do futebol brasileiro após disputa do Mundial e encara o embalado Raposa, que tenta assumir a liderança

O Fluminense retoma a disputa do Campeonato Brasileiro, Depois de uma campanha histórica no Mundial de Clubes. Assim, o Tricolor terá pela frente um adversário embalado na competição e que tem a mesma pontuação do líder Flamengo: o Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim. O confronto ocorre, nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no reencontro com a torcida no Maracanã.

A Voz do Esporte acompanhará este grande jogo, ao vivo, a partir de 18h. Cesar Tavares, o camisa 10 da locução esportiva, narra a partida. João Miguel Lotufo está ao seu lado, sempre com comentários pertinentes. Christopher Henrique fecha a equipe sempre com reportagens certeiras.