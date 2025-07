Fluminense goleia o Corinthians e segue vivo no Brasileiro Sub-20

O Fluminense conquistou uma vitória fundamental e convincente no Brasileiro Sub-20. O time goleou o Corinthians por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (17). Com dois gols do atacante Kelvin, a equipe tricolor dominou completamente o jogo. O resultado, portanto, mantém o time vivo na briga pela classificação. Em contrapartida, o Corinthians deu adeus definitivo às suas chances no torneio.

O jogo

A vitória do Fluminense começou a ser construída desde o primeiro tempo. O time, de fato, dominou as ações desde os minutos iniciais da partida. O atacante Kelvin abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo. Já no final da etapa, o meia Isaque ampliou ao marcar no rebote de uma cobrança de pênalti.