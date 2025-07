Fluminense acerta venda de Arias ao Wolverhampton; os valores

Craque tricolor se despedirá nesta quinta (17/7), em jogo contra o Cruzeiro, no Maracanã; Flu ainda mantém 10% de futura venda

O craque Jhon Arias está, de fato, de saída do Fluminense. Afinal, o Tricolor carioca acertou a venda do colombiano para o Wolverhampton, que disputa a Premier League. O acerto final se deu nesta quinta-feira (17/7), data do último jogo de Arias pelo Flu.

Dessa forma, o jogador assinará os documentos nesta sexta-feira (18/7), segundo informações do “ge”. Ele ainda deverá realizar uma entrevista coletiva antes de embarcar à Inglaterra, algo previsto para a segunda-feira (21/7). A intenção do jogador era seguir pelo menos até a próxima semana, mas o Wolverhampton recusou, já que se encontra em pré-temporada e visa contar com ele o quanto antes.