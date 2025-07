Flamengo sub-20 x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações

Garotos do Ninho e o clube alemão, que realiza a pré-temporada no Rio de Janeiro, se enfrentarão nesta sexta-feira (18), na Gávea / Crédito: Jogada 10

Em jogo amistoso, Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen, da Alemanha, entram em campo nesta sexta-feira (18), às 14h30 (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. No Brasileirão Sub-20, o Rubro-Negro é o atual quinto colocado, com 30 pontos. Já os alemãos estão em pré-temporada e vem de um vice-campeonato da Bundesliga. As equipes, aliás, se enfrentaram duas vezes na história. No primeiro embate, o Flamengo foi campeão da Copa Kirin, no Estádio Nacional de Tóquio, em cima do clube alemão, em 7 de junho de 1988. A equipe brasileira venceu por 1 a 0, com gol de Zico. Pelo mesmo campeonato, os times empataram por 1 a 1, em 2 de junho de1988. O gol rubro-negro foi de Edinho.

Onde assistir A partida amistosa entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen, aliás, terá a transmissão da FlamengoTV e Cazé TV. Como chega o Flamengo sub-20 A equipe comandada por Bruno Pivetti chega para o amistoso com uma sequência de partidas na temporada. No último jogo pelo Brasileirão Sub-20, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 2. O Rubro-Negro, aliás, é o quinto colocado do campeonato da categoria e conta com alguns jogadores com passagens pela equipe principal, como os meias Matheus Gonçalves e Lorran. Como chega o Bayer Leverkusen A partida, aliás, será o primeiro teste do técnico Erik ten Hag com o grupo alemão após a pausa de verão do hemisfério norte. De acordo com o treinador, que substitui o espanhol Xabi Alonso, a viagem representa uma etapa crucial da preparação para 2025/26.