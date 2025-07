Família de Neymar adere tendência do camisa 10 do Santos em vitória na Vila Belmiro

Com gol de seu ídolo, o Peixe superou o Flamengo, líder do Brasileirão, pelo placar mínimo e retomou a confiança para o decorrer da temporada

Atrás de Davi Lucca, de 13 anos, estava Valentín, de cinco, seu irmão por parte de mãe — com o mesmo visual. Mavie e Bruna Biancardi também aderiram ao trançado e posaram para fotos com camisas do astro. A esposa do camisa 10 deu luz à Mel há 11 dias e, ainda assim, marcou presença em um dos camarotes para apoiar o marido.

Antes que garantisse a vitória sobre o Flamengo, na noite da última quarta-feira (16), Neymar já havia chamado o destaque para si fora das quatro linhas. Isso porque o novo visual do astro, que viralizou nas redes sociais por si só, virou uma tendência familiar na Vila Belmiro. O primogênito Davi Lucca, por exemplo, exibiu o penteado junto ao pai na entrada de campo, enquanto outros membros da família desfilaram com o mesmo trançado nas partes exclusivas do estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O astro recebeu a visita da trancista Dani Castela no CT Rei Pelé às vésperas do jogo contra o Flamengo, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Ela tem cuidado dos penteados do atacante desde maio e, partir disso, passou a atender Bruna Biancardi. No mês anterior, por exemplo, o jogador mobilizou um jatinho para buscá-la e levá-la à Mangaratiba, onde se recuperava de lesão.

A profissional ainda atende outros jogadores — caso do lateral Souza, por exemplo. Dani celebrou recentemente a confiança do jogador em seu trabalho: “Dedicação e representatividade. Obrigada, Neymar, por estar confiando no meu potencial há dois meses. Uma honra”, comemorou.

Neymar em noite de ‘reencontro’

O astro reencontrou-se com o bom futebol durante o triunfo sobre o líder Flamengo, que, inclusive, ostentava um período de invencibilidade no torneio. Ele liderou a corajosa partida santista e marcou o gol da vitória, por 1 a 0, nos minutos finais da partida. O duelo, aliás, despontou como a primeira grande apresentação do jogador diante de um adversário grande.

O clube garante novamente a presença do camisa 10 pelos próximos 90 minutos diante do Mirassol, na próxima rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para sábado (19), às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia.