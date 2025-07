Éder Militão e Tainá Castro investem R$ 2 milhões em ‘casamento do ano’; veja últimos detalhes

Casal vai realizar uma cerimônia luxuosa, com mais de 12 horas de duração, com familiares, amigos, atletas e celebridades

Casamento do ano! Já casados no civil desde maio de 2024, Tainá Castro e Éder Militão farão uma festa luxuosa na sexta-feira (18) no Palácio Tangará, em São Paulo, para celebrar com amigos e familiares no Brasil. Aliás, o casal desembolsou cerca de R$ 2 milhões para a cerimônia que vai durar cerca de 12 horas, de acordo com a “Quem”.

O salão principal do hotel cinco estrelas, onde o casal vai realizar a festa do casamento, conta com mais de 440 m² de área, além de um foyer anexo de 203 m² e um terraço de 448 m² cercado pelo Parque Burle Marx. A diária do local é de R$ 150 mil por dia.