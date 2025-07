Demora em contratações gera debate interno no Flamengo

Em sete dias de janela de transferências, o Flamengo ainda não tem um reforço encaminhado para a sequência da temporada. A situação vem gerando debate internamente no clube. Dentro de campo, há evidências de lacunas na equipe do técnico Filipe Luís especialmente após as baixas de Gerson (Zenit) e Erick Pulgar (lesionado). A informação inicial é do “Goal”.

O diretor de futebol José Boto age com cautela, mas se vê sob pressão para buscar reforços. O profissional, aliás, não costuma contratar nomes incontestáveis e busca mercados “alternativos”. No entanto, deve mudar sua postura por conta do panorama atual.