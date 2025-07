De saída do Botafogo, Igor Jesus recebe homenagem no Nilton Santos

Atacante comparece ao duelo do Alvinegro com o Vitória para acompanhar os ex-companheiros e é prestigiado pelo clube carioca

Durante o intervalo da partida entre Botafogo e Vitória pelo Brasileirão, no Nilton Santos, Igor Jesus, que está de saída do clube carioca e assinou contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, recebeu uma homenagem em campo. Um dos principais destaques da equipe na última temporada e no Mundial de Clubes, o jogador terá a chance de atuar na Premier League.

Afinal, o atacante, que estava vestido com a camisa alvinegra, recebeu uma placa da mão dos diretores Alessandro Brito e Léo Coelho pelos serviços prestados, com destaque para os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024.