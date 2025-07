Como novo CT do Santos, anunciado pelo pai de Neymar, pode afetar a Mata Atlântica

Inauguração do novo complexo esportivo do Peixe está prevista para 2026; Bioma é considerado o mais destruído do Brasil / Crédito: Jogada 10

O novo Centro de Treinamento do Santos pode afetar a Mata Atlântica. Isso porque o complexo esportivo, que vai ser um investimento do pai de Neymar, ameaça 90 mil metros quadrados de vegetação nativa da floresta, em Praia Grande, no litoral sul paulista. A inauguração do CT está prevista apenas para 2026. No entanto, a obra entra em choque com o artigo 2º da lei 11.428, de dezembro de 2006, conhecida como a “lei da Mata Atlântica”. A norma, portanto, não permite a destruição do bioma para um empreendimento como o pai de Neymar anunciou.

"A gente só pode derrubar a Mata Atlântica, no Brasil, em áreas privadas, como nesse terreno, se essa obra comprovadamente atender a um interesse social ou utilidade pública, que não é o caso de um empreendimento privado, neste caso", explica Luís Fernando Guedes Pinto, diretor da ONG SOS Mata Atlântica. Vale ressaltar, portanto, que a Mata Atlântica é considerado o mais destruído do Brasil, com apenas 12% de sua vegetação nativa ainda em pé. No local previsto para a obra, a vegetação que está no terreno é remanescente do Parque Estadual Xixová-Japuí. A construção ocorreu em 1993 e possui 900 hectares, o equivalente a mais de mil campos de futebol. Aliás, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) da Praia Grande disseram que ainda não receberam o pedido de licenciamento para a construção da nova sede do clube santista.