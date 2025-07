Botafogo terá que convencer Gonçalo Borges a defender o clube

A SAF do Botafogo terá que usar a lábia para convencer o atacante Gonçalo Borges a defender o clube nesta temporada. É o que informa, nesta quarta-feira (17), o jornal “O Globo”. A diretoria do Mais Tradicional vê o jogador do Porto (POR) ainda com algumas dúvidas para decidir o futuro.

Se Borges tem um ponto de interrogação sobre a cabeça, o Botafogo, em contrapartida, avançou com os representantes do atacante português. Com o estafe da fera, as reuniões, até o momento, foram positivas.