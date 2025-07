Ausências de Rubens e Fausto Vera mostram problema em setor do Atlético em meio à crise financeira

Clube mineiro está sem primeiro volante de ofício como opção no elenco para confronto pela Sul-Americana

O Atlético Mineiro, que passa por uma crise financeira, tem um novo problema no meio de campo: a ausência de um primeiro volante de ofício à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Atlético Bucaramanga, pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (17).

Rubens, coringa do Galo, que atua como volante, lateral e meia, está em negociação com um clube russo. Assim, como Fausto Vera segue fora dos planos do treinador, o clube mineiro vê aumentar a carência em um setor já deficiente.