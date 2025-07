Atlético-GO x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes do Atlético-GO e do Criciúma entram em campo nesta sexta-feira (18), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, casa do Dragão. Ambos estão distantes do G4 da competição.

Como chega o Atlético-GO

Com uma campanha modesta até aqui, o Dragão soma 22 pontos e ocupa a décima colocação. Nos últimos cinco jogos, conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota. Agora, jogará em casa e ainda sonha com o acesso e o retorno à elite nacional. Com o fim do primeiro turno se aproximando, vencer é essencial para se manter na briga. Sob o comando de Fábio Matias, o ataque ainda tem dúvidas entre Martínez e Alejo Cruz.

Como chega o Criciúma

Pouco abaixo na tabela, o Criciúma aparece na 13ª colocação, com 20 pontos. Tem desempenho semelhante ao do Atlético nos últimos cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Para seguir sonhando com o acesso ou se afastar da zona de rebaixamento, precisa depender somente de suas próprias forças. No time comandado por Eduardo Baptista, Léo Naldi entra no lugar de Matheus Trindade.

ATLÉTICO-GO x CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro Série B – 16ª rodada

Data-Hora: 18/7/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly – Goiânia (GO)

Onde assistir: ESPN

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Matheus Felipe, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Guilherme Romão;Willian Maranhão, Ham e Kauan; Robert (Shaylon), Caio Dantas e Frederico Martínez (Alejo Cruz). Técnico: Fabio Mathias

CRICIÚMA: Alisson;Yan Souto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi, Gui Lobo e Felipinho; Jhonata Robert, Nicolas e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Batispta

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)