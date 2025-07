Atlético de Madrid oficializa, enfim, a chegada de Almada

Jogador do Botafogo antes do acerto com os espanhóis, Almada custou 30 milhões de euros ao Atlético, cifra que vai para o caixa único da Eagle Football, rede multiclubes de John Textor. Esta cifra inclui metas e bônus por performance. O Glorioso, aliás, utilizará parte deste montante para quitar premiações e reforçar estruturas do dia a dia.

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores pelo Botafogo, Almada é o novo reforço do Atlético de Madrid. O clube oficializou a contratação do meia nesta quinta-feira (17), em suas redes sociais. O jogador da seleção argentina assina contrato com o Colchonero até junho de 2023. O hermano também tinha proposta do Benfica, mas os lisboetas não chegaram aos números exigidos por John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra e responsável pela negociação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pelo Botafogo, Almada realizou 26 jogos, marcando três gols e brindando os companheiros alvinegros com duas assistências. No início de 2025, ele jogou, por empréstimo, no Lyon.

Formado pelo Vélez Sarsfield e com passagem pelo Atlanta United (EUA), Almada chegou ao Mais Tradicional, no segundo semestre de 2024, por 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões na cotação daquela época). Na ocasião, ele foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Hoje, no entanto, este recorde pertence ao centroavante Vitor Roque, do Palmeiras, com 25,5 milhões de euros (R$ 158 mi, em março deste ano).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.