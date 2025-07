Anunciado, Barrera reforça o elo entre Botafogo e Junior Barranquilla

Reforço do Mais Tradicional, meia de 19 anos é cria do clube que já teve Heleno de Freitas, Garrincha e PC Caju

O ele entre o Botafogo e o Junior Barranquilla, citado, aliás, pelo Jogada10, na Libertadores do ano passado, ficou ainda mais forte nesta quinta-feira (17). Ídolos do Glorioso, Heleno de Freitas, Quarentinha e PC Caju passaram pelo clube colombiano. O meia Barrera, no entanto, fez o movimento contrário. Formado pelo Tiburón (Tubarão), a fera é o novo reforço do Mais Tradicional, que não esqueceu desta ligação histórica no anúncio oficial do jogador.

Contratado por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões), Barrera está no Rio de Janeiro desde o último fim de semana, quando desembarcou na capital fluminense para assinar contrato até 2029 e fazer exames. Apesar de ainda não estrear, ele já treina com os companhjeiros, sob as ordens do técnico Davide Ancelotti.