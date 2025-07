Abel Ferreira sai em defesa de Vitor Roque: ‘Joga com 50kg nas costas’

Contratação mais cara da história do clube ainda não engrenou e vive fase difícil. Técnico aponta peso da pressão e pede paciência / Crédito: Jogada 10

O atacante Vitor Roque chegou a mais uma partida em branco com a camisa do Palmeiras. Diante do Mirassol, no empate por 1 a 1 nesta quarta (16), no Allianz Parque, o jogador completou dez partidas consecutivas sem balançar as redes com a camisa do Verdão. Aliás, o desempenho está sendo visto como abaixo da expectativa para a maior contratação da história alviverde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o Palmeiras investiu cerca de 25,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões) no jogador vindo do Barcelona, podendo atingir 27 milhões com metas futuras. Contratado com status de estrela e visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Vitor Roque vem enfrentando dificuldades para justificar o investimento. Após a partida, o técnico Abel Ferreira voltou a comentar a fase do atacante e defendeu seu jogador. Para o treinador português, o peso da expectativa tem afetado o desempenho do jovem. ” Temos que reconhecer que ele está numa má fase. Eu fico com a sensação de que ele joga com 50kg nas costas. O Roque já foi convocado para a Seleção Brasileira, já mostrou talento. Agora, precisa trabalhar, se reencontrar e ter apoio”, disse Abel, visivelmente preocupado com o momento do atleta. Abel confia em volta por cima de Vitor Roque Abel Ferreira foi um dos principais entusiastas da contratação do centroavante e tem dado oportunidades para que ele ganhe ritmo e confiança. Desde que chegou, Vitor Roque é um dos jogadores mais utilizados no elenco, mas a resposta ainda não veio.