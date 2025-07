Yamal assume a camisa 10 do Barcelona e acerta renovação de contrato até 2031

O craque Yamal assumiu a camisa 10 do Barcelona nesta quarta-feira (16) e renovou contrato com o clube até o fim da temporada de 2031. A cerimônia foi transmitida pelos canais oficiais do clube catalão.

Ao lado do presidente Joan Laporta, Yamal posou com a nova camisa e falou sobre a realização de um sonho ao herdar um número tão simbólico na história do Barcelona. Ele disse que espera seguir conquistando títulos. O jogador chegou para o evento acompanhado da avó e de outros familiares.